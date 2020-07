Sky UK: Anche l’Everton su Boga (Di lunedì 27 luglio 2020) Continua la presunta battaglia a distanza tra il Napoli e l’Everton. Dopo le voci sull’interesse per il centrocampista Allan, oggi Sky Sport UK ha parlato di Boga. Il calciatore del Sassuolo è uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione, ma secondo l’emittente inglese Anche Carlo Ancelotti vorrebbe l’attaccante del Sassuolo per la prossima stagione. L'articolo Sky UK: Anche l’Everton su Boga ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, migranti: positivi anche due familiari della donna incinta. DIRETTA - SkySportNBA : NBA, anche Nikola Vucevic esulta per lo Scudetto della Juventus #SkyNBA #NBA - SkySport : Milan, Calhanoglu: 'Voglio restare. Pioli? Benissimo anche se tutti parlavano di Rangnick' - xsherlokid : Ed ecco che anche Sky è purple ?? - SeleneBrightmoo : STO MALE ANCHE SKY DAI CHE SI CONQUISTA IL MONDO -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Anche Infortunio Dybala: le condizioni, notizie dalla Juve anche per Danilo Sky Sport Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: arriva l’annuncio

Hakan Calhanoglu ha preso oggi la parola approfondendo il momento del Milan di Pioli e soffermandosi anche sul proprio futuro Tra i calciatori più in forma del momento in casa Milan c’è sicuramente Ha ...

DALL'INGHILTERRA - Anche l'Everton di Ancelotti si fionda su Boga

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Uk, l'Everton avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga. La notizia trova anche conferma nel fatto che Carlo Ancelotti av ...

Hakan Calhanoglu ha preso oggi la parola approfondendo il momento del Milan di Pioli e soffermandosi anche sul proprio futuro Tra i calciatori più in forma del momento in casa Milan c’è sicuramente Ha ...Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Uk, l'Everton avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga. La notizia trova anche conferma nel fatto che Carlo Ancelotti av ...