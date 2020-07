Per Audi A4 nuovo Model Year (Di lunedì 27 luglio 2020) VERONA, ITALPRESS, - La gamma Audi A4, in vista del 2021, pu contare su motorizzazioni ancora pi efficienti e performanti grazie all'estensione dell'omologazione WLTP 3.0, al rafforzamento dell'... Leggi su gazzettadelsud

