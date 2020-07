Halo Infinite: Nuovi dettagli sul mondo di gioco (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel corso del recente Xbox Games Showcase, Microsoft ha mostrato il primo Gameplay di Halo Infinite, oggi sono stati diffusi Nuovi e interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire, riguardanti la struttura del mondo di gioco. Halo Infinite: Il mondo di gioco è open world Dimenticatevi i tradizionali Halo a missioni, Halo Infinite è strutturato come un open world, i giocatori possono esplorare liberamente l’anello in cerca di missioni, attività secondarie da completare, collezionabili, nemici e potenziamenti. La DEMO vista durante l’evento mostrava un mondo di gioco liberamente esplorabile, ma ... Leggi su gamerbrain

