Da Bocelli a Sgarbi l' altra verità sul Covid L' emergenza è democratica

Negazionisti no, ma revisionisti sì. Il convegno organizzato al Senato da Vittorio Sgarbi e dall'esponente leghista Armando Siri dal titolo 'Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti' riunisce in una tavola rotonda politici, scienziati, artisti e costituzionalisti. Fra loro alcuni distinguo ma un'unica certezza: lo stato di emergenza non deve essere prorogato. L'ospite d'onore è Matteo Salvini. Il leader del Carroccio si presenta a Palazzo Madama senza mascherina e, anche dopo le sollecitazioni di un funzionario, non indossa quella consegnatagli da un membro del suo staff. «C'è la sensazione di essere a un raduno di carbonari, ma io fra la gente strana mi trovo benissimo», dice in apertura del suo intervento prima di attaccare il ...

