Tanti big del calcio a Senigallia per il 'Premio Cesarini'

ANSA, - ROMA, 26 LUG - Tutto pronto per il Premio Renato Cesarini. Il 3 agosto Senigallia farà da cornice alla passerella di Tanti campioni del mondo del calcio: il via alle 18 dalla Rotonda a Mare ...

Tanti big del calcio a Senigallia per il 'Premio Cesarini'

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Tutto pronto per il Premio Renato Cesarini. Il 3 agosto Senigallia farà da cornice alla passerella di tanti campioni del mondo del calcio: il via alle 18 dalla Rotonda a Mare d ...

Napoli-Sassuolo, De Zerbi: "Serviva più convinzione. I fuorigioco? Mi fido..."

“Non ho tanto da rimproverare perché abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo, quello che posso fare è chiedere più convinzione”: pochi rimpianti nel postpartita del San Paolo a DAZN per ...

