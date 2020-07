Stadio Palermo, Bertolino (Italia Viva): “Ci auguriamo che si possa offrire a tutta la città la possibilità di fruire appieno del Barbera” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta al club rosanero per la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”.La notizia è stata accolta con entusiasmo da molti consiglieri comunali attivi nel territorio del capoluogo siciliano, tra questi Francesco Bertolino di Italia Viva che ha affermato "Dopo una lunga maratona del consiglio comunale, attraverso un attento esame dell'atto e l'analisi delle criticità che la precedente convenzione conteneva abbiamo approvato la bozza di convenzione per l'utilizzo dello Stadio Renzo Barbera. Adesso siamo fiduciosi che questa convenzione consentirà di vedere la squadra rosanero giocare al Renzo Barbera, e nel contempo il ritorno dopo anni di ... Leggi su mediagol

Il Palermo giocherà la C al Barbera: via libera dal Consiglio alla concessione dello stadio

Due mesi di liti e polemiche, tre giorni di dibattito in Consiglio comunale e due nottate ma alla fine il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la concessione dello Stadio Barbera al nuov ...

