MotoGP, a Jerez vince Quartararo. Rossi torna sul podio (Di domenica 26 luglio 2020) Seconda gara del mondiale a Jerez in Spagna, dopo il primo appuntamento nello stesso circuito. Quartararo, che partiva dalla pole position, è riuscito subito a scappare e ha concluso la gara in ... Leggi su globalist

