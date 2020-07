L’appello del Papa ai giovani “State vicini ai vostri nonni” (Di domenica 26 luglio 2020) CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la fantasia dell’amore, fate telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus.“Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici – ha proseguito il Pontefice -. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è ... Leggi su ildenaro

