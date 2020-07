La Casellati tocca la Azzolina e il M5s dà di matto: "Il presidente del Senato deve essere super partes" (Di domenica 26 luglio 2020) Elisabetta Casellati ha punto il Movimento 5 Stelle. Il presidente del Senato non ha fatto altro che confidare le sue paure, scatenando però i grillini: "Il ritorno di tutti gli studenti in classe a settembre è un imperativo categorico. La scuola non è solo didattica al computer, ma è crescita educativa, culturale e sociale. È fatta di aule e di incontri, dialogo e relazione tra studenti e docenti". Questo quanto riferito dall'esponente di Forza Italia in un'intervista al Messaggero, aggiungendo che "ci devono essere subito regole certe ed eguali per tutti. E la responsabilità del governo non può essere scaricata sui presidi - aggiunge -. Così rischiamo la catastrofe, creando inaccettabili diseguaglianze e discriminazioni tra studenti di seria ... Leggi su liberoquotidiano

Intervistata da Il Messaggero, la senatrice forzista, dopo avere rivendicato la priorità delle Camere nel decidere sulle riforme del Paese a la loro “funzione legislativa attribuita dalla Costituzione ...

Casellati, sulle riforme protagonista è il Parlamento

Casellati porta l'esempio del decreto Rilancio "una vera e propria finanziaria di circa 300 articoli, sulla quale il Senato non ha 'toccato palla'". La sua ricetta per ripartire dopo l'emergenza ...

Casellati porta l'esempio del decreto Rilancio "una vera e propria finanziaria di circa 300 articoli, sulla quale il Senato non ha 'toccato palla'". La sua ricetta per ripartire dopo l'emergenza ...