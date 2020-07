Samantha De Grenet posta una foto che la ritrae felice e scrive “Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!”, boom di like (Di sabato 25 luglio 2020) Samantha De Grenet, bellissima e sempre sorridente, ha qualcosa di importante da festeggiare e lo vuole fare con chi la ama e la segue da sempre. Samantha De Grenet in passato ha avuto modo di raccontare in varie trasmissioni tra cui Verissimo condotta Da Silvia Toffanin che va in onda il sabato pomeriggio anche se ora è in pausa estiva, che è stata colpita da un tumore al seno. Samantha De Grenet e la sua vita privata tutti ricordano Samantha De Grenet innamorata e felice al fianco di Leonardo Pieraccioni. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore che poi è terminata. Anche se hanno fatto sognare milioni di italiani che speravano che la storia proseguisse e che coronassero il ... Leggi su baritalianews

