Roma, sondaggi con il Chelsea per Moses: Zappacosta e Florenzi verso l’addio (Di sabato 25 luglio 2020) Sembra destinata a concludersi dopo soli 6 mesi l’avventura di Victor Moses con la maglia dell’Inter di Antonio Conte. L’esterno nigeriano è sbarcato a gennaio in prestito dal Chelsea ma non ha trovato lo spazio sperato e al termine della stagione farà ritorno a Londra. Il 29enne dal suo approdo in Italia ha collezionato solamente … L'articolo Roma, sondaggi con il Chelsea per Moses: Zappacosta e Florenzi verso l’addio Leggi su dailynews24

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Roma, per #PauLopez sondaggi da Francia, Inghilterra e Spagna: gli aggiornamenti ?? ?? #CMITmercato ?? @danieletr… - lentuzzo : RT @calciomercatoit: ?? #Roma, per #PauLopez sondaggi da Francia, Inghilterra e Spagna: gli aggiornamenti ?? ?? #CMITmercato ?? @danieletr… - JosipTitoBroz : Per gente, ignorante come me, una cosa è fatta bene o male a seconda della simpatia o antipatia di chi la fa (l'es… - romanewseu : Roma, per #PauLopez sondaggi da Francia, Spagna e Inghilterra #ASRoma #RomanewsEU - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? #Roma, per #PauLopez sondaggi da Francia, Inghilterra e Spagna: gli aggiornamenti ?? ?? #CMITmercato ?? @danieletr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sondaggi Sondaggi elettorali, il 66,8 per cento dei romani contrario alla ricandidatura di Virginia Raggi Roma Fanpage.it Elezioni regionali Campania, Ciarambino: "50 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione"

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...

Meglio un Saracco in casa che la Pisano all'uscio

Mentre il rettore del Politecnico resta a bagnomaria, a Roma qualcuno ipotizza la candidatura a sindaco di Torino della ministra. Forse è solo un avviso di sfratto dal Governo ma vista la non brillant ...

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...Mentre il rettore del Politecnico resta a bagnomaria, a Roma qualcuno ipotizza la candidatura a sindaco di Torino della ministra. Forse è solo un avviso di sfratto dal Governo ma vista la non brillant ...