Sospensione sfratti 2020: come funziona, proroga, aiuti per morosità (Di venerdì 24 luglio 2020) prorogata al 31 dicembre 2020 la Sospensione delle procedure di sfratto per immobili abitativi e non. Questa una delle novità della conversione in legge del Decreto Rilancio, aggiunta come emendamento nel corso dell’approvazione del testo in Parlamento. Rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020 previsto dal Decreto “Cura Italia”, la norma allunga il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite procedure di sfratto sia per morosità che per fine locazione. Una disposizione che, se da un lato riceve il plauso di Unione Inquilini, dall’altro viene criticata da Confedilizia, associazione in difesa dei proprietari di case, che prevede effetti “depressivi incalcolabili sul mercato immobiliare”. Analizziamo nel dettaglio gli effetti della ... Leggi su leggioggi

Il decreto Rilancio convertito in legge il 17 luglio, ha di fatto bloccato gli sfratti oltre il termine previsto nel Decreto Cura Italia che invece indicava come scadenza il 1°settembre. Sia gli immob ...

