Per Salvini esistono solo priorità, non progetti a lungo termine (Di venerdì 24 luglio 2020) Fra le varie cose dette da Salvini questa settimana (e ne ha dette tante) me ne era sfuggita una di un certo rilievo: “Io sono pronto”, ha detto riguardo alla legge elettorale, “solo se si vota la settimana dopo, ma non è questa la priorità del Paese”. Sono parole cariche di una stratigrafia di sign Leggi su ilfoglio

