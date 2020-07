Matrimonio al Sud: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel 2015 è uscito nei Cinema il film Matrimonio al Sud, diretto dal Regista Paolo Costella. Si tratta della solita commedia degli equivoci, molto simile ai cinepanettoni dei fratelli Vanzina. Al Box Office Matrimonio al Sud ha incassato 3,7 milioni di euro. L’idea di estremizzare l’eterna lotta tra il Settentrione e il Meridione ancora molto attuale nei nostri giorni è buona, ma come è stato sviluppato molto di meno. Leggi anche: Un’Estate ai Caraibi: la Recensione, la Trama, e il Cast Matrimonio al Sud: Film Prendete vent’anni di cinepanettoni, mescolate con altrettante vanzinate, aggiungete la formula Benvenuti al Sud e la fiction televisiva I due cuochi e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

