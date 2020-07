Cgil: futuro rimane incerto per ex Forlanini (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Il futuro dell’ex ospedale Forlanini rimane incerto. La struttura, un complesso di 280mila metri quadrati con planimetria a ferro di cavallo, unica in Italia, rappresenta un’enorme ricchezza per la Regione e per la Capitale, cosi’ come il suo parco e le sue pertinenze”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “Il percorso partecipato, condiviso dal sindacato e dai comitati di cittadini, sul progetto di riqualificazione urbanistica, uno dei piu’ importanti degli ultimi decenni- continua la nota- e’ stato interrotto e la Regione non ha ancora convocato il tavolo di confronto in piu’ occasioni sollecitato dalla Cgil. Una questione complessa e delicata cui la Cgil di Roma e del Lazio, insieme ... Leggi su romadailynews

fnicodemo : RT @sgagio: Questa mattina siglato protocollo con città di Napoli sulle accessibilità banche dati digitali la prima in Italia a farlo il l… - AccursoUilm : RT @sgagio: Questa mattina siglato protocollo con città di Napoli sulle accessibilità banche dati digitali la prima in Italia a farlo il l… - sgagio : Questa mattina siglato protocollo con città di Napoli sulle accessibilità banche dati digitali la prima in Italia… - PantheonVerona : La sigla sindacale scaligera sottolinea come la storica e radicata presenza sul territorio della società debba esse… - FnpCislCalabria : RT @CislPiemonte: 'Il 29 luglio come Cgil Cisl Uil chiederemo al #Governo un cambio di marcia e l'inaugurazione di una nuova stagione di co… -