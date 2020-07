Troppi assembramenti per la movida all’Ostiense: Polizia costretta a far allontanare i giovani (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, al Reparto Mobile e a personale della Polizia Scientifica, hanno effettuato nella serata di mercoledì scorso un servizio straordinario di controllo del territorio. In particolare nella zona della c.d. “movida”, Largo Placido Ricciardi, via Tessalonica, via Ostiense e via Corinto, sono stati accertati 4 assembramenti di numerosi avventori all’esterno di altrettanti esercizi commerciali dediti alla somministrazione di bevande, per il quale è in corso l’iter per la violazione dell’articolo 17 del regolamento di Polizia Urbana e un assembramento di ragazzi all’interno del parco di largo Beato Placido Riccardi. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - CorriereCitta : Troppi assembramenti per la movida all’Ostiense: Polizia costretta a far allontanare i giovani - Codacons : RT @LaGazzettaWeb: Gallipoli, Codacons: «Troppi assembramenti, quella discoteca va chiusa» - ALASINIS7RA : RT @N037591: @CriticaScient La trama del tg1 è questa: - servizio istituto luce su Conte - l'opposizione dice cose contro Conte - covid, tr… - alesco751 : RT @N037591: @CriticaScient La trama del tg1 è questa: - servizio istituto luce su Conte - l'opposizione dice cose contro Conte - covid, tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi assembramenti “Troppi assembramenti a San Vito Lo Capo”: il sindaco dice stop alla musica dopo le 22 ilSicilia.it I contagi non si fermano: annullata la Padova Marathon

Parole confermate dall'assessore allo sport Diego Bonavina: «La perdurante situazione di emergenza sanitaria non ci lascia alternative, le incertezze sono ancora troppe per allestire ... ma senza ...

Ingressi scaglionati, banchi singoli e focolai: come riparte la scuola a settembre

ROMA – Il 14 settembre gli studenti di tutta Italia torneranno a scuola. La data è stata confermata dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Ma questa è anche l’unica certezza nonostante la titol ...

Parole confermate dall'assessore allo sport Diego Bonavina: «La perdurante situazione di emergenza sanitaria non ci lascia alternative, le incertezze sono ancora troppe per allestire ... ma senza ...ROMA – Il 14 settembre gli studenti di tutta Italia torneranno a scuola. La data è stata confermata dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Ma questa è anche l’unica certezza nonostante la titol ...