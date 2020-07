Regionali, Ciccopiedi (Fi): “Mastella memoria corta. Bugie su Caldoro e svende il Sannio allo sceriffo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Leggo che il Sindaco di Benevento, prevede l’abbandono del partito da parte di qualche Senatore. Se sono come quelli che lui ben conosce, dediti a fare campagna elettorale contro il loro partito, ben vadano altrove. Ridicolo è lui, nostalgico dei tempi che furono, quando si atteggiava a leader nazionale, cosa che non è più da tempo. Attorniato dai nuovi cortigiani chissà per quanto ancora. Si copre ancor più di ridicolo quando afferma che Stefano Caldoro non è mai stato a Benevento durante l’ultima consiliatura. Ma se era seduto affianco a Lui ed alla di lui signora proprio mentre Sindaco e Lady Mastella si sbracciavano contro De Luca, lo stesso che ora sostengono, svendendo Benevento ed il Sannio allo sceriffo ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Elezioni Regionali Ciccopiedi: “Razzano dimentica i danni causati da De Luca” - #Elezioni #Regionali #Ciccopiedi: - zazoomblog : Elezioni Regionali Ciccopiedi: “Razzano dimentica i danni causati da De Luca” - #Elezioni #Regionali #Ciccopiedi:… - TV7Benevento : REGIONALI: CICCOPIEDI (FI), “RAZZANO DIMENTICA I DANNI CAUSATI DA DE LUCA. I CITTADINI NO”... -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Ciccopiedi Regionali, Ciccopiedi (FI): "Mastella memoria corta. Caldoro presente e sempre dalla stessa parte. Lui?" LabTV REGIONALI: CICCOPIEDI (FI), “RAZZANO DIMENTICA I DANNI CAUSATI DA DE LUCA. I CITTADINI NO”

Vorremmo sapere noi dalla candidata Razzano cosa pensa del piano sanitario di De Luca” – Cosi Leonardo Ciccopiedi, Responsabile organizzativo di Forza Italia in Provincia di Benevento.

Vorremmo sapere noi dalla candidata Razzano cosa pensa del piano sanitario di De Luca” – Cosi Leonardo Ciccopiedi, Responsabile organizzativo di Forza Italia in Provincia di Benevento.