Hellas Verona – Lazio: le probabili formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Hellas Verona e Lazio si sfideranno domenica 26 luglio alle 19.30 al Bentegodi. I gialloblù non hanno particolari obiettivi di classifica. Milan e Napoli sono troppo lontani. Anche i biancocelesti non possono chiedere di più da questo campionato essendo matematicamente in Campions League. Immobile, a segno anche contro il Cagliari e attualmente capocannoniere della Serie A, non ha certo intenzione di fermarsi e punta alla scarpa d’oro distante 4 gol. probabili formazioni Verona(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. All. Juric. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, ... Leggi su sport.periodicodaily

