Eva Henger contro la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi: “Una grande delusione” (Di giovedì 23 luglio 2020) Non c’è pace tra Eva Henger e la figlia! A riaccendere la diatriba pare sia stata un’intervista rilasciata la scorsa settimana da Mercedesz sulle pagine di Nuovo. La ragazza è tornata a parlare del loro rapporto difficile, affermando di non aver apprezzato come la madre abbia reso pubblica la loro situazione. Secondo quanto dichiara la figlia della nota showgirl ungherese: “Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io invece voglio seguire la mia linea: le vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia” La risposta di Eva Henger Queste parole non sono andate proprio giù ad Eva ... Leggi su velvetgossip

