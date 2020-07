Echo Generation in un reveal trailer che strizza l'occhio a Stranger Things (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra i nuovi annunci del pre-show di Xbox Games Showcase abbiamo anche un interessante progetto indie che strizza palesemente l'occhio a Stranger Things.Echo Generation è un'avventura con combattimenti a turni in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X nel 2021. Il titolo è ambientato negli anni '90, in una piccola cittadina canadese dove un oggetto non identificato si schianta al suolo. Con gli adulti che praticamente non reagiscono alle stranezze che continuano ad accadere, starà a un gruppo di ragazzini scoprire la verità.Ecco il trailer reveal di Echo Generation: Leggi altro... Leggi su eurogamer

