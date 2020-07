Bimbo morto in pozzo a Gorizia, si indaga per omicidio colposo (Di giovedì 23 luglio 2020) “Abbiamo aperto un fascicolo di indagine, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo”. Lo ha riferito la sostituta procuratrice di Gorizia Laura Collini, in merito alla morte del Bimbo caduto ieri in un pozzo nel parco Coronini Cronberg. L’inchiesta è stata affidata al magistrato Ilaria Iozzi, che sta sentendo tutte le persone coinvolte, sia del centro estivo sia della Fondazione che gestisce la struttura e si occupa della manutenzione.“L’attività richiederà tempo e anche strumenti adeguati, essendo coinvolti bambini che dovranno essere sentiti con modalità protette e adatte alla loro delicata situazione, che va oltremodo tutelata – ha ricordato Collini – l’area del pozzo resta ... Leggi su udine20

