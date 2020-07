Osimhen, l'amico-giornalista: "Ha già firmato, da venerdì può essere ufficiale! Non vede l'ora..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen: "Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato f ... Leggi su tuttonapoli

__manuel__8 : @Capolii21 Amico osimhen non l’hai mai visto giocare - sscalcionapoli1 : Osimhen, l’amico-giornalista: “Ha già firmato, da venerdì può essere ufficiale! Non vede l’ora…” - BrunoGalvan85 : Osimhen, l'amico-giornalista Akatugba: 'Victor ha firmato con il Napoli: non sta più nella pelle! Da venerdì, ogni… - ivangallo80 : RT @tuttonapoli: Osimhen, l'amico-giornalista: 'Ha già firmato il contratto, da venerdì può esserci ufficialità! Non vede l'ora...' https:/… - tuttonapoli : Osimhen, l'amico-giornalista: 'Ha già firmato il contratto, da venerdì può esserci ufficialità! Non vede l'ora...' -