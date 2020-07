NBA, Minnesota Timberwolves in vendita: Kevin Garnett presenta un’offerta (Di mercoledì 22 luglio 2020) I Minnesota Timberwolves sono in vendita e arriva un’offerta per rilevare la franchigia da parte di una delle leggende di questa squadra e del mondo NBA, vale a dire Kevin Garnett. MVP proprio con questa maglia nel 2004, Garnett è molto amato dai tifosi locali e la sua proposta – congiunta con quella di un altro imprenditore suo amico – potrebbe essere valutata con grande interesse dall’attuale proprietà. Queste le parole di Garnett affidate a Twitter: “La mia passione e la voglia che i T’Wolves diventino campioni Nba è ben nota, ma provo un affetto ancora più profondo verso i tifosi e la gente di Minneapolis. Non esistono al mondo due persone che tengono di più a questa città di Glen Taylor e ... Leggi su sportface

