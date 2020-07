Le migliori cantine d'Italia dove soggiornare (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa strana estate 2020 ci porta a scoprire luoghi incantati dell'Italia che non conoscevamo ma dove davvero si possono passare giornate indimenticabili. Soprattutto se si è amanti del vino (di qualità) e della natura. cantine, tenute, casali, vigneti dove è possibile soggiornare, degustare, passeggiare insomma, regalarsi giorni perfetti.Questi quelli che abbiamo selezionato per voi.BorgoluceNel cuore della tenuta Borgoluce, a Susegana, nel pieno della zona del Prosecco, due casali di campagna, Casa Sfondo e Casa Lentiner, accolgono gli ospiti per un soggiorno nella natura, con quattro appartamenti e nove camere "bed and breakfast". Stanze arredate con gusto ed essenziali in un mix tra design e natura.Soggiorni lunghi o brevi, nel cuore dell'area del Valdobbiadene Prosecco ... Leggi su panorama

cantine_animas : Sole, mare e Cannonau rosato Prima Lughe, uno dei modi migliori per vivere un'estate indimenticabile in Sardegna.????… - Frbarberini : Le terre del Barolo: 2800 ha dove viene coltivata l'uva nebbiolo che si trasforma in uno dei migliori vini al mondo… - Frbarberini : Le terre del Barolo: 2800 ha dove viene coltivata l'uva nebbiolo che si trasforma in uno dei migliori vini al mondo… - eccoloeco : @francifialdini Buongiorno Franci??e buon Sabato qualunque un Sabato italiano il peggio sta per arrivareeee che vado… - lavocemanduria : Produttori vini di Manduria fra le 20 migliori cantine sociali italiane -

Ultime Notizie dalla rete : migliori cantine Le migliori cantine d'Italia dove soggiornare Panorama Nicola Biasi Miglior Giovane Enologo d’Italia 2020

Luglio 2020. È Nicola Biasi il Miglior Giovane Enologo d’Italia 2020 secondo l’autorevole associazione Vinoway Italia, presieduta da Davide Gangi. La premiazione, che si terrà a Bari il 10 ottobre, av ...

Vignaioli del Morellino: investire in tecnologia in cantina, anche in tempo di Covid

Un investimento innovativo e hi-tech, che guarda con fiducia al futuro, e mira si a rispondere alla maggiore rapidità e flessibilità richiesta oggi dal mercato, ma anche, o soprattutto, a migliorare a ...

Luglio 2020. È Nicola Biasi il Miglior Giovane Enologo d’Italia 2020 secondo l’autorevole associazione Vinoway Italia, presieduta da Davide Gangi. La premiazione, che si terrà a Bari il 10 ottobre, av ...Un investimento innovativo e hi-tech, che guarda con fiducia al futuro, e mira si a rispondere alla maggiore rapidità e flessibilità richiesta oggi dal mercato, ma anche, o soprattutto, a migliorare a ...