Iva Zanicchi si sfoga con Diaco: “Mi ha fatto soffrire troppo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Iva Zanicchi è stata ospite di Io e Te, regalando agli spettatori un’intervista che rispecchia il suo carattere: schietta, imprevedibile e divertente. La Zanicchi ha parlato della sua vita a tutto tondo, condendo il tutto con una forte ironia e non facendosi sfuggire l’occasione di tirare fuori la sua insofferenza nei confronti del potere e – in un certo senso – della politica.Proprio per il suo carattere schietto, ha però anche messo in difficoltà il conduttore Pierluigi Diaco, con un appello particolare. “Da quando mi sono tolta questo naso sono diventata più popolare“ Dopo aver guardato la clip che riassumeva la sua carriera, Iva Zanicchi ha commentato ironica: “Vedo quanto ero orribile a volte – a volte brava – a questo naso ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Iva Zanicchi è una furia il suo duro sfogo con Pierluigi Diaco non ha precedenti - #Zanicchi #furia #sfogo… - GugBiondo : RT @RaiUno: L’intervista a @iva_zanicchi a #IoeTe ora in onda su #Rai1 ?? #22luglio - Silvanella8 : RT @Nino83591062: @fanpage È rimasta a Iva Zanicchi - Nino83591062 : @fanpage È rimasta a Iva Zanicchi - ninabecks1 : RT @danieledv79: Iva Zanicchi donna intellettualmente indipendente??? #Diaco ma che dici? -