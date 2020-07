Indagine su Fca, ispezioni anche nel canton Turgovia (Di mercoledì 22 luglio 2020) La procura di Francoforte sospetta che siano stati installati dispositivi in grado di alterare parametri di emissioni Leggi su media.tio.ch

petergomezblog : Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati disposi… - fattoquotidiano : La Guardia di finanza perquisisce società del gruppo Fca: indagine a Francoforte per frode sulle emissioni inquinan… - RaiNews : Fca, indagine tedesca per presunta frode su emissioni: perquisizioni in sedi europee.'Pronti a chiarire tutto', fa… - ViolettArtDec : RT @petergomezblog: Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati dispositivi… - biacapparelli : RT @petergomezblog: Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati dispositivi… -