“Difendiamo il diritto d’autore”: il flash mob di fotografi e videografi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione fotografi e videografi sanniti sul flash mob di ieri sera in difesa del diritto d’autore. Di seguito il testo: “Grande partecipazione dell’associazione fotografi e videografi sanniti, ieri sera radunati in via Traiano, per far scattare i loro flash dalle 22:00 alle 22:15 assieme ai colleghi nelle altre principali piazze italiane, per una riforma del diritto d’autore che stralci via la discriminazione delle fotografie, organizzato da TAU Visual (Associazione Nazionale fotografi Professionisti) tramite il sito www.flash-mob.org In questo momento storico in cui i professionisti del ... Leggi su anteprima24

