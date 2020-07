Di Maio riappare a mani strette con Conte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scorrendo il profilo Facebook di Luigi Di Maio appare evidente come da mesi non ci fossero foto del ministro degli Esteri con il premier Giuseppe Conte. Ora siamo quasi al paradosso, due in due giorni. Di cui l’ultima postata appena terminata l’ovazione a favore del presidente del Consiglio in Senato. L’ex capo politico M5s, freddo e distaccato da un po’, ora rispolvera una foto d’archivio mentre stringe le mani al premier e gli sorride compiaciuto.L’aver ottenuto i 209 miliardi in Europa del Recovery fund ha fatto riposizione un po’ tutti e soprattutto il ministro degli Esteri, che nelle settimane scorse ha incontrato Mario Draghi e Gianni Letta dimostrando una certa indifferenza nei riguardi di Conte. Ora però il mood è cambiato. Conte sale nel ... Leggi su huffingtonpost

Di Maio riappare a mani strette con Conte

