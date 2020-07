Ascolti TV, Lo show dei record è il più visto della serata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ottimi risultati per Lo show dei record su Canale 5 che nella prima serata di martedì 21 luglio è stato il programma più seguito, con ben 2 milioni di telespettatori. Non ha entusiasmato, invece, la replica di Sorelle su Rai 1. Boom di Ascolti per Lo show dei record La replica de Lo show dei … L'articolo Ascolti TV, Lo show dei record è il più visto della serata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 22/07/2020 — Ascolti italiani di martedì 21 luglio 2020: 2 milioni (11,25%) per Lo show dei recor… - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Auditel: Canale5 batte Rai1 con la replica de ‘Lo show dei record’ - Affaritaliani : Ascolti tv, Auditel: Canale5 batte Rai1 con la replica de ‘Lo show dei record’ - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Canale 5 – Lo Show dei Record 11.3%; Rai1 - Sorelle 10.5%; Rai3 - Cartabianca 8.1%. #APA - Hopeshawol94 : Ma Pechino Express che passa su Sky? ?? Ma prendono tutto oh! Prima i film, e ora questo show .. ?? Ma Perchè!!!! Mi… -