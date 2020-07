Allerta Meteo, violenti temporali tra Giovedì 23 e Venerdì 24: forte maltempo con grandinate e nubifragi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allerta Meteo – Tutto confermato secondo gli ultimissimi aggiornamenti, anche serali, l’annunciato forte maltempo sulle nostre regioni settentrionali, a iniziare da domani sera, poi nella notte su venerdì e per tutta la giornata di venerdì. Il brusco raid temporalesco sarà determinato dall’affondo sul Nord Italia, di un cavo depressionario nordatlantico, attualmente in azione sulla Francia settentrionale ma che, nel corso di domani, si porterà con veemenza, dapprima sui settori alpini e prealpini centro occidentali, poi verso le medie e alte pianure e su tutto il Nord entro venerdì. Attenzione, perché oltre alle potenzialità molto perturbate del nucleo in quota che si assocerà al cavo instabile, vanno considerati i bassi strati ... Leggi su meteoweb.eu

