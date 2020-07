Alle 10 e 25 del 2 agosto 1980 il tempo si è fermato e non è più ripartito (Di mercoledì 22 luglio 2020) di Simona Cantelmi* Il 2 agosto 1980 non ero ancora nata. Ma è come se avessi visto tutto con i miei occhi. Macerie, e polvere, tanta polvere, che entra nelle narici delle persone accorse in stazione ... Leggi su globalist

Capezzone : Al Senato spettacolo allucinante e allucinogeno: Marcucci parla di “giornata di festa” (lo dica alle imprese sull’o… - lauraboldrini : Il #Covid ha cambiato la nostra vita? Alle donne di sicuro l’ha peggiorata, oggi lo dice pure l’Fmi.… - virginiaraggi : Con #StradeNuove stiamo riqualificando tantissime strade a Roma: interventi mirati e programmati in base alle reali… - Gaara_sB1tch : @_galat3a 1 0 A N N I . Ma davvero la gente si mette a mandare foto del proprio pene a dei BAMBINI? MA SI RENDONO… - PADANO_LIBERO : @AleFazzi85 @massimovitturi Urca la miseria. Se uno non legge tutto l'articolo sembra che l'orso era in giro per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle del Conte alle Camere, accordo Ue svolta storica, il successo appartiene all'Italia intera Il Messaggero Venerdì mattina, a Cagliari, Agrinsieme Sardegna terrà una conferenza stampa sullo stato di salute del comparto agricolo isolano

Si terrà venerdì 24 luglio alle ore 10,30 nella sede di AGCI Sardegna ... Durante l’incontro con gli organi di informazione, sarà fatto il punto sullo stato di salute del comparto agricolo isolano e ...

Governo, verso richiesta di scostamento di Bilancio da 25 miliardi: fondi per cassa integrazione, rientro a scuola e tagli alle tasse

Si pensa ad almeno 4 miliardi da cancellare del tutto, come ulteriore contributo alle imprese più in difficoltà, mentre il pagamento del saldo dovrebbe essere “rimodulato” con l’allungamento delle ...

Si terrà venerdì 24 luglio alle ore 10,30 nella sede di AGCI Sardegna ... Durante l’incontro con gli organi di informazione, sarà fatto il punto sullo stato di salute del comparto agricolo isolano e ...Si pensa ad almeno 4 miliardi da cancellare del tutto, come ulteriore contributo alle imprese più in difficoltà, mentre il pagamento del saldo dovrebbe essere “rimodulato” con l’allungamento delle ...