Torino, un cimitero per gli animali nel nuovo prg (Di martedì 21 luglio 2020) Nella variante al piano regolatore generale (prg), approvata lunedì in Consiglio comunale, sarà destinata un'area per il primo cimitero per animali della Città di Torino. Il terreno dovrebbe posizionarsi tra via Pancalieri e via Bertani, vicino al cimitero Parco. Il progetto realizzato da AFC, la Società pubblica del Comune che gestisce i cimiteri, prevede 2.094 tombe per la sepoltura e sarà si per animali a due e quattro zampe, dai canarini, ai criceti, alle tartarughe ai cani e ai cavalli; oltre a un edificio per gli uffici e i bagni. L'importo per i soli lavori edili è di 1 milione e mezzo di euro. Non sarà previsto invece il tempio crematorio.

