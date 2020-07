Supplenze a Laureandi, Azzolina Risponde Alle Critiche (Di martedì 21 luglio 2020) Negli ultimi giorni sono state mosse molte Critiche nei confronti della proposta di affidare le Supplenze a giovani Laureandi in scienze della formazione primaria. La Ministra Azzolina ha chiarito con un messaggio su Facebook. Per quanto riguarda l’affidamento di cattedre a Laureandi, Azzolina esordisce: “Sull’assegnazione delle Supplenze qualcuno vuole far credere che daremo le cattedre a chi non sa insegnare e non ha titolo a farlo”. “Niente di più falso. Voglio rassicurare tutti, soprattutto le famiglie: stiamo facendo l’esatto contrario” aggiunge la Ministra. “Fino ad oggi accadeva che le Supplenze potessero andare a chiunque, anche a chi non era minimamente formato, attraverso ... Leggi su youreduaction

