Recovery Fund, l’europarlamentare Rinaldi ad Agorà: “Lega felicissima per ogni centesimo ma vogliamo vedere come arrivano” (Di martedì 21 luglio 2020) L’europarlamentare leghista Antonio Rinaldi, noto per le sue posizioni euroscettiche (ricordiamo i suoi interventi contro la moneta unica in diversi talk show – e al riguardo ha anche scritto qualche libro), è intervenuto stamane ad Agorà per parlare dell’accordo raggiunto sul Recovery Fund. Un accordo che ha visto i proclama entusiasti del premier Giuseppe Conte … L'articolo Recovery Fund, l’europarlamentare Rinaldi ad Agorà: “Lega felicissima per ogni centesimo ma vogliamo vedere come arrivano” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - MircoSimeoni : RT @durezzadelviver: Praticamente il MES è stato inglobato nel Recovery Fund. Che è peggio ancora. Grande risultato di Conte, che conse… - Sabylz : RT @sole24ore: Accordo sul #RecoveryFund, ecco come funziona: per la prima volta debito #Ue in comune. #Italia, uso dei fondi sotto la lent… -