Pechino Express sbarca su SKY e cambia nome per le prossime stagioni

Pechino Express abbandona Rai2, passa a SKY e cambia nome per le prossime stagioni, grazie all'accordo tra Sky Italia e Banijay Italia. Pechino Express, dalla prossima stagione e per le prossime, sbarca su SKY e cambia anche nome, leggermente modificato in Pekin Express. Tutto questo grazie all'accordo siglato in esclusiva da Sky Italia e Banijay Italia per uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. I viaggi di Pekin Express approderanno dunque su Sky e NOW TV prossimamente. Il programma è l'edizione italiana del format di origine belga-olandese di proprietà di 4MAT4, prodotto da Magnolia/Banijay dal 2012 per 8

