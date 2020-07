Messina, il prefetto annulla la chiusura dell’hotspot. De Luca: “Non siamo un pisciatoio” (Di martedì 21 luglio 2020) Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Da ieri a Lampedusa sono arrivati altri 80 tunisini, i primi dei quali proprio mentre il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese era in visita sull’isola. Una ventina, poi, sono gli stranieri, tutti algerini, sbarcati nel Sulcis, nel sud della Sardegna. Il tutto mentre le istituzioni centrali non solo non sostengono i territori, ma spesso si pongono in rotta di collisione con le loro richieste d’aiuto. Un esempio? Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco Cateno De Luca aveva deciso di chiudere l’hotspot. Continuano gli sbarchi di migranti De Luca aveva deciso la chiusura dell’hotspot dopo la fuga di una trentina di migranti dal ... Leggi su secoloditalia

