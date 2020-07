Lindsay Lohan: «Grazie a “Genitori in trappola” ho superato il divorzio dei miei» (Di martedì 21 luglio 2020) L’arte, come forma di terapia. Lindsay Lohan, che si è appena riunita al cast di Genitori in trappola per celebrare Natasha Richardson, ha utilizzato l’incontro per raccontare come il film l’abbia aiutata a processare il divorzio (reale) dei suoi genitori. «Non mi sembrava di stare lavorando, allora. Mi sembrava soltanto di stare vivendo un’esperienza molto divertente», ha detto l’attrice, per la quale il film, nel 1998, è stato il primo a portarla ad Hollywood. Leggi su vanityfair

Bret Easton Ellis e Irvine Welsh, due degli scrittori più amati dal grande schermo, collaboreranno insieme per dar vita alla serie tv American Tabloid. L'autore di Trainspotting Irvine Welsh e lo scri ...

Bret Easton Ellis e Irvine Welsh, due degli scrittori più amati dal grande schermo, collaboreranno insieme per dar vita alla serie tv American Tabloid. L'autore di Trainspotting Irvine Welsh e lo scri ...