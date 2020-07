Lazio-Cagliari: probabili formazioni (Di martedì 21 luglio 2020) La 35a giornata del campionato di Serie A si chiude giovedì 23 luglio, con il posticipo delle 21.45 tra Lazio e Cagliari. Una partita che serve ad entrambe le squadre per ritrovare la vittoria che manca da molto. La Lazio è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Sconfitta che ha messo fine al sogno scudetto dei biancocelesti. Lazio quindi che ora deve ipotecare matematicamente l’accesso alla prossima Champions League. Ci sono stati dei piccoli segnali di ripresa nella gara di Torino; Immobile è tornato al gol e ha colpito anche il palo. Buona la prova di Milinkovic e di Acerbi; un pò indietro di condizione Luiz Felipe e Bastos. Il Cagliari, dopo il pareggio contro il Sassuolo, cerca di ritrovare la via dei tre punti. I ragazzi di Zenga non vincono da ... Leggi su sport.periodicodaily

