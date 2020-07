Così il governo "importa" il virus nella Regione che non ha malati (Di martedì 21 luglio 2020) Federico Garau "La Basilicata non è più una Regione Covid free grazie a questo governo", attacca il leader del Carroccio. Si attendono con preoccupazione anche i dati di Matera A seguito della scoperta di tre nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati tra gli stranieri ospiti dell'ex hotel Vittoria (Potenza), oramai da anni adibito a centro d'accoglienza per richiedenti asilo, arriva purtroppo la conferma dell'esistenza di un nuovo preoccupante focolaio in Basilicata. Dopo i primi infetti individuati, originari del Bangladesh, si sono aggiunti infatti ulteriori 23 extracomunitari positivi al tampone faringeo, tutti provenienti dalla medesima struttura. Ciò che preoccupa ancora maggiormente è che mancano i dati di altri esami medici condotti nel materano, per cui non è escluso che il ... Leggi su ilgiornale

SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - matteosalvinimi : Cos’altro deve aspettare la Raggi per sgomberare questo centro di criminalità? ?? - matteosalvinimi : AMA è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri… - Pancio27 : @blaco_luca Non voglio essere antipatiken,ma stamattina ho cambiato un tirante inf della sosp ant dx di un Iveco Da… - Jinkito_ : ASPE..... FERM..... COS..... IL REAL HA FATTO UNA VLIVE ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Così governo Federazione Italiana Baseball e Softball - L'ansia nello sport: cos'è e come si manifesta Federazione Italiana Baseball Freno di emergenza del Recovery Fund: cos’è e come funziona

Recovery Fund: cos’è il freno di emergenza e come funziona lo strumento proposto dall’Olanda per controllare gli altri Paesi? Cos’è il freno di emergenza del Recovery Fund, come funziona e perché ha d ...

Manuel Galeotti immagina “Lo Spazio Bianco”

Cos'è “lo spazio bianco”? Com'è possibile riempirlo? La risposta a queste domande è affidata in questa puntata al fumettista e illustratore Manuel Galeotti. Quale concetto migliore per esaltare l’inve ...

Recovery Fund: cos’è il freno di emergenza e come funziona lo strumento proposto dall’Olanda per controllare gli altri Paesi? Cos’è il freno di emergenza del Recovery Fund, come funziona e perché ha d ...Cos'è “lo spazio bianco”? Com'è possibile riempirlo? La risposta a queste domande è affidata in questa puntata al fumettista e illustratore Manuel Galeotti. Quale concetto migliore per esaltare l’inve ...