Uomoni e Donne, Pamela volta pagina: dopo Enzo, c’è un nuovo Cavaliere (Di lunedì 20 luglio 2020) Una tra le protagonista più amate del Trono Over di Uomini e Donne ha voltato pagina dopo la fine della sua storia. Si tratta di Pamela Barretta, Dama molto apprezzata dal pubblico, reduce dalla fine della sua relazione con Enzo Capo. La donna sembra però aver già voltato pagina, nel mirino del suo interesse è … L'articolo Uomoni e Donne, Pamela volta pagina: dopo Enzo, c’è un nuovo Cavaliere Leggi su dailynews24

