Le partite di Premier League in streaming su Twitch. Stasera tocca a Sheffield United – Everton (Di lunedì 20 luglio 2020) Twitch sta trasmettendo in streaming la Premier League come estensione dell’accordo di Amazon per trasmettere partite in diretta con il loro servizio Prime Video. In seguito all’acquisizione di Twitch da parte di Amazon – avvenuta nel 2014 per l’imponente cifra di 1 miliardo di dollari, ndr – la piattaforma di live streaming ha costantemente ampliato i suoi orizzonti, diventando un punto di riferimento anche nel mondo esports, anch’esso in netta crescita. Dopo essersi recentemente avventurata nella NFL e nella Formula 1, Twitch ha deciso di immergersi anche nel calcio, e precisamente nella Premier League, la massima serie inglese. La prossima partita in programma sulla ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : partite Premier Premier League, 36^ giornata: i risultati delle partite del mercoledì Sky Sport Sondaggi politici/ Per 30% Conte miglior premier (dal ’94), Berlusconi 25%: Renzi ko

Sondaggi politici, il miglior Premier dal 1994 ad oggi resta Giuseppe Conte (al 30%), davanti a Berlusconi e Prodi. Male Monti e Renzi Negli ultimi sondaggi politici espressi da Demos per Repubblica n ...

Rutte ci odia? No, fa solo i suoi interessi (non quelli della Ue)

Figlio di imprenditori protestanti, ex manager Unilever e promettente pianista da ragazzo, primo ministro dei Paesi bassi dal 2010 – elemento che ne fa il premier più longevo ... alla destra fino ...

