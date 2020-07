La “setta delle bestie”: abusi sessuali e lavaggio del cervello su donne e minori. Una vittima: “Il Dottore sceglieva con chi divertirsi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il “Dottore” veniva venerato dai suoi adepti come una sorta di divinità a cui si doveva cieca obbedienza. Ma l’uomo, un 77enne, come altre pseudo guide spirituali non era altro che un manipolatore di menti che abusava sessualmente delle donne, anche giovanissime, che venivano plagiate. È stata una delle vittime a far scattare le indagini della polizia di Novara e dello Sco che hanno portato a 26 perquisizioni personali e sequestri e al disvelamento di quella che gli investigatori chiamano psicosetta. Nel racconto della donna i confini di quella soggezione che per gli inquirenti è stata una riduzione in schiavitù. “Lui” decide tutto, “Lui” decide chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. “Lui” sceglie quali ragazze devono farlo divertire. ... Leggi su ilfattoquotidiano

rep_torino : Novara: smascherata psico setta che riduceva in schiavitù donne e bambine [di CRISTINA PALAZZO] [aggiornamento dell… - rep_torino : Novara: smascherata psico setta che riduceva in schiavitù donne e bambine [di CRISTINA PALAZZO] [aggiornamento dell… - patrinelli : RT @Corvonero75: La setta delle bestie operava 'grazie ad un centro psicologico' e varie attività commerciali. - _Facezia_ : A parte che lo trovo agghiacciante e squallido... qualcuno sa che differenza c'è fra una setta e psicosetta? I mani… - Samira1577 : RT @Corvonero75: La setta delle bestie operava 'grazie ad un centro psicologico' e varie attività commerciali. -

Ultime Notizie dalla rete : “setta delle Milano Digital Fashion Week, il via con il sindaco Sala: «La moda è fondamentale» Corriere della Sera