Coronavirus in Lombardia, 8 morti. Quasi raddoppiati i contagi, salgono i ricoveri con 3mila tamponi in meno (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio) Il bollettino del 20 luglio I dati di oggi lunedì 20 luglio 2020 Dopo i risultati incoraggianti di ieri (zero decessi e 33 nuovi positivi), oggi 20 luglio tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. I dati parlano di +56 casi in 24 ore (di cui 11 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici). Le vittime oggi sono +8 per un totale di 16.796 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati, invece, sono 151 (+3, ieri erano 148): in terapia intensiva ci sono ancora 21 persone, ovvero -1 rispetto a ieri quando erano 22. I guariti sono 69.620 mentre i dimessi 1.991. In isolamento domiciliare ci sono 6.969 pazienti, gli attualmente positivi sono 7.141 mentre i casi totali di Covid-19 95.548. Cala notevolmente il numero dei tamponi: +4.288 nelle ... Leggi su open.online

