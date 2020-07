The Witcher su Netflix: la showrunner Lauren Hissrich stuzzica i fan riguardo una possibile scena fra Geralt e Yennefer (Di domenica 19 luglio 2020) Buone notizie per i fan di The Witcher e del suo adattamento Netflix: dopo il blocco imposto dalla quarantena anti COVID-19, la produzione della seconda stagione della serie ripartirà ufficialmente il prossimo 17 agosto (sempre che tale data non venga rinviata per prolungamento delle misure contro il coronavirus).La showrunner Lauren Hissrich ha annunciato di essere tornata in Europa per prepararsi alle nuove riprese e, sebbene non si sia sbottonata sui contenuti della seconda stagione di The Witcher, poco fa la donna ha voluto pubblicare un tweet molto...interessante, il quale potrebbe svelare l'esistenza, nella serie Netflix, di una leggendaria scena fra Geralt e Yennefer.Come potete vedere voi stessi, la ... Leggi su eurogamer

Cyberpunk 2077, si può finire il gioco senza completare la missione principale

“Abbiamo costruito Cyberpunk 2077 in base alle conclusioni che abbiamo preso da The Witcher 3,” ha detto Sasko. “The Witcher è sempre stato la radice della storia con poi delle parti secondarie che si ...

Recensione Cursed: la rilettura del ciclo arturiano di Netflix

Netflix, dopo il successo di The Witcher, punta nuovamente sul fantasy, con questa nuova serie che vede protagonista Katherine Langford nei panni di Nimue. Una rilettura del ciclo arturiano che, in ...

