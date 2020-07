‘Temptation Island’, Katia Fanelli avvistata a cena con un tentatore della nuova edizione? La segnalazione (Di domenica 19 luglio 2020) Katia Fanelli è stata una delle protagoniste più discusse della sesta edizione di Temptation Island. La sua esperienza nel reality si è conclusa con la separazione da Vittorio Collina. La Fanelli, recentemente, è tornata sotto i riflettori in quanto è stata avvistata insieme ad un nuovo ragazzo. Secondo quanto riportato da una storia Instagram di Amedeo Venza, infatti, due fan di Katia l’avrebbero beccata a Napoli insieme ad Alessandro Alex Usai: Katia Fanelli ed Alessandro Usai avvistati insieme per le vie di Napoli insieme ad un’altra coppia di amici. Pare che i due, dopo una cena a 4, siano stati seguiti da due ragazze (fan della fotonica ... Leggi su isaechia

