Pontina, ennesimo incidente tra Pomezia e Castel Di Decima: traffico in tilt (Di domenica 19 luglio 2020) Via Pontina, domenica di fuoco. Già stamattina – stando a quanto raccolto – si è verificato un sinistro autonomo a Castel Romano. Ora, l’ennesimo incidente, sempre sulla trafficata via Pontina. Questa volta il sinistro si è verificato tra Pomezia e Castel Di Decima in direzione Roma. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si registrano più di 10 km di coda. Si consigliano percorsi alternativi. AGG#SS148 #Pontina code per #incidente tra #Pomezia e #CastelDiDecima in direzione #Roma@Emergenza24 @romatoday @WazeLazio @Meta Magazine@RegioneLazio#viabiliLAZ https://t.co/g2XYfyi2Gi — ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pontina, ennesimo incidente tra Pomezia e Castel Di Decima: traffico in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina ennesimo Pontina, ennesimo incidente tra Pomezia e Castel Di Decima: traffico in tilt Il Corriere della Città Grave incidente sulla Pontina, interviene l’eliambulanza: traffico paralizzato a partire da Pomezia

Un altro grave incidente, l’ennesimo, sulla Pontina. Il traffico risulta completamente bloccato a tra Pomezia e Via dei Rutuli in direzione Latina/Terracina. Sul posto è in corso l’intervento dell’eli ...

Ponza affollata, strade e spiagge stracolme. La Asl: «Se arriva il virus qui è come su una nave»

Tutti pazzi per Ponza ma l'affollamento nell'estate delle distanze anti-Covid fa paura. L'economia isolana ha riacceso i motori e neanche a farlo apposta, in un solo week end si è dato fondo a tutte l ...

Un altro grave incidente, l’ennesimo, sulla Pontina. Il traffico risulta completamente bloccato a tra Pomezia e Via dei Rutuli in direzione Latina/Terracina. Sul posto è in corso l’intervento dell’eli ...Tutti pazzi per Ponza ma l'affollamento nell'estate delle distanze anti-Covid fa paura. L'economia isolana ha riacceso i motori e neanche a farlo apposta, in un solo week end si è dato fondo a tutte l ...