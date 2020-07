Pensione con 14 anni di contributi al 1992: quali sono le possibilità? (Di domenica 19 luglio 2020) Per chi non raggiunge almeno 20 anni di contributi il pensionamento non è del tutto scontato. La Pensione di vecchiaia a 67 anni, infatti si raggiunge quasi soltanto con il possesso della contribuzione minima di 20 anni. In alcuni casi è possibile accedervi con le pensioni quindicenni, ma bisogna essere in possesso di precisi requisiti. Pensione con 14 anni di contributi Un lettore, esponendo la situazione della moglie, chiede: Buongiorno, mia moglie ha poco meno di 14 anni di contributi versati al 31.12.92: ha diritto a qualche forma di Pensione? 3 da dipendente e 11 da autonomo Spero mi rispondiate grazie Purtroppo con soli 14 anni di ... Leggi su notizieora

Mov5Stelle : Oltre 1,2 milioni di famiglie italiane, tra aprile 2019 e la fine di giugno 2020, hanno avuto accesso a Reddito e P… - Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - adrianobusolin : RT @Rec0veraty: #quota100 è su base volontaria poiché il lavoratore che andrà in pensione con quello strumento percepirà un assegno mensile… - NotizieOra : #Pensione con 14 anni di contributi al 1992: quali sono le possibilità? - Nmarru : @davidealgebris Davide spesso ti apprezzo e ti seguo ... Ma queste sono le statistiche di Trilussa... E' chiaro c… -