Monaco, ufficiale l’esonero di Robert Moreno: “Lo ringraziamo per la sfida” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Monaco ha ufficializzato l’esonero di Robert Moreno. Alla nota ufficiale, seguono le parole del vicepresidente del club di Montecarlo, Oleg Petrov: “Le nostre strade si stanno separando prima del previsto, ma vorrei ringraziare Robert Moreno per aver accettato la sfida. Insieme al suo staff, Robert ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, con entusiasmo e dedizione. Gli auguro il meglio per il futuro“. Secondo la stampa francese il sostituto sarà Niko Kovac, ex Bayern Monaco. Leggi su sportface

calciomercatoit : ??Il #Monaco ha esonerato #Moreno! ??#CMITmercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato - napolimagazine : UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato - sportli26181512 : Monaco, UFFICIALE: esonerato Robert Moreno: La notizia era nell'aria, ora è anche... -