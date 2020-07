Centrodestra alza le barricate fiscali, "sosterremo ogni tipo di protesta" (Di domenica 19 luglio 2020) Da lunedì 20 luglio inizia una vera e propria maratona fiscale che interesserà 4,5 milioni di contribuenti. Nello specifico sono 142 le scadenze previste fino al 31 luglio. Al fianco dei commercialisti e dei contribuenti, soprattutto Partite Iva, che protestano e chiedono un rinvio si schiera il Centrodestra. “Noi sosterremo qualunque forma di protesta fiscale, di sciopero fiscale delle Partite Iva, degli autonomi e dei commercialisti. È indegno un Governo che si fa prendere in giro in Europa e pretende che domani milioni di italiani paghino le tasse che non possono pagare” afferma il leader della Lega Matteo Salvini a Ceglie Messapica (Brindisi). “Gli esperti della Lega, i tecnici e commercialisti della Lega sono a disposizione di chiunque, dopo 4 mesi di chiusura, non possa ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra alza Misure economiche per il covid, Forza Italia alza la voce IlCuoioInDiretta Centrodestra alza le barricate fiscali, "sosterremo ogni tipo di protesta"

Da lunedì 20 luglio inizia una vera e propria maratona fiscale che interesserà 4,5 milioni di contribuenti. Nello specifico sono 142 le scadenze previste fino al 31 luglio. Al fianco dei commercialist ...

Recovery fund, per l’Italia si mette male. Conte alza la voce, ‘Ue sotto ricatto’

La trattativa per il Recovery fund lontana da una soluzione. I leader europei fanno gli straordinari. L’ambizioso piano dell’Italia di portare a casa il Next Generation Eu così come proposto dalla von ...

Da lunedì 20 luglio inizia una vera e propria maratona fiscale che interesserà 4,5 milioni di contribuenti. Nello specifico sono 142 le scadenze previste fino al 31 luglio. Al fianco dei commercialist ...La trattativa per il Recovery fund lontana da una soluzione. I leader europei fanno gli straordinari. L’ambizioso piano dell’Italia di portare a casa il Next Generation Eu così come proposto dalla von ...