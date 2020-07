Arsenal, Arteta e il rinnovo di Aubameyang: «Sembra convinto» (Di domenica 19 luglio 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, dopo la vittoria nella semifinale di Fa Cup contro il Manchester City, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang; attaccante in scadenza di contratto nel 2021 e che piace anche all’Inter. rinnovo – «Quando parlo con lui, lo vedo piuttosto convinto. Poi è chiaro che più la squadra ha successo, più si riesce a intravedere il percorso positivo intrapreso dal club e più lui può essere convinto del nostro progetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Inter, senti Arteta: 'Aubameyang? Deve essere convinto del progetto': Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal,...… - 19cala85 : @Edorsi53 Le premesse per diventare un grande allenatore ci sono tutte (formazione con #Guardiola, idea di gioco mo… - Edorsi53 : Non solo perche' ha eliminato il #ManchesterC del suo maestro #Guardiola, ma #Arteta e' destinato a riportare l'… - alessio_morra : #Arteta batte il 'Maestro' #Guardiola, che copia in campo e fuori, anche nella gestualità e nello stile casual ma c… - SimoneGioia96 : Quando hai come maestro Pep #Guardiola, questi sono i risultati. Complimenti all'@Arsenal di #Arteta ?? Viva il… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Arteta Arsenal, Arteta: "Ora Chelsea o United? Non decido io, aspettiamo domani" TUTTO mercato WEB Arsenal, Arteta e il rinnovo di Aubameyang: «Sembra convinto»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, dopo la vittoria nella semifinale di Fa Cup contro il Manchester City, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang; attaccante in scadenza di contratto ne ...

Calciomercato Inter, colpo alla Eriksen | Prezzo stracciato: Juve ko

L’Inter non molla Aubameyang e sarebbe in vantaggio sulla concorrenza se l’attaccante dovesse lasciare l’Arsenal questa estate L’Inter lavora al riscatto dal Manchester United di Alexis Sanchez. Il ci ...

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, dopo la vittoria nella semifinale di Fa Cup contro il Manchester City, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang; attaccante in scadenza di contratto ne ...L’Inter non molla Aubameyang e sarebbe in vantaggio sulla concorrenza se l’attaccante dovesse lasciare l’Arsenal questa estate L’Inter lavora al riscatto dal Manchester United di Alexis Sanchez. Il ci ...